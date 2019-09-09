Сделали более пяти тысяч прививок от гриппа

За первую неделю общегородской кампании в Севастополе привиты от гриппа более 5 тысяч человек, сообщил главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Из 5449 привитых 1630 — дети. В выходные в мобильных пунктах вакцинированы 1125 человек. Передвижные прививочные пункты размещены на пл.Нахимова и возле торговых центров «Апельсин», «Муссон» и SeaMall.

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Севастополе 2 сентября. До ноября департамент здравоохранения планирует вакцинировать более 224 тысяч человек, в том числе более 65 тысяч детей.