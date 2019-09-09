С каждым сокращенным в порту будут разбираться персонально

Несколько месяцев назад сотрудники Севморпорта начали получать уведомления о сокращении. При этом руководство порта докладывало городскому правительству, что люди увольняются по соглашению сторон: кто-то уходит на пенсию, кто-то меняет работу...

Врио губернатора «перед камерами» заявил, что, возможно, ситуация с сокращениями происходит не совсем так, как его об этом информируют.

«В последнее время поступает информация, в том числе из средств массовой информации, о том, что на предприятии происходят массовые увольнения. Поэтому я решил разобраться. Хочу вас заверить, что никаких подобных решений на уровне правительства и лично мной о сокращении сотрудников не принималось. Если они и были приняты два месяца назад, то это еще до моего приезда в Севастополь», — сообщил М.Развожаев работникам Севморпорта.

Он пообещал, что после встречи все вакансии, которые есть на предприятии будут открыты и обнародованы. «Если людей устроят предложения, которые есть в наличии, то люди должны быть вновь трудоустроены. Если вы хотите продолжать работать, то вы будете работать», — сказал М. Развожаев.

На реплику из зала, что делать тем, кому уже поступили уведомления о сокращении, а подходящей вакансии не нашлось, М.Развожаев дал поручение руководству предприятия встретиться со всеми, кто попал под сокращение, и еще раз предъявить им весь спектр существующих вакансий. А потом предоставить ему список людей, для которых подходящей вакансии не нашлось.

«С каждым несогласным встречусь лично, — пообещал врио. — Мы не можем себе позволить терять профессиональных, квалифицированных сотрудников».

На встрече речь зашла и о будущем предприятия в целом. Напомним, бывшее правительство города всеми силами пыталось передать Севморпорт в федеральную собственность. Но этот процесс пока не завершился, и по-прежнему предприятие остается в собственности Севастополя, поэтому за все, что там происходит, продолжает нести ответственность город. «Стратегия развития предприятия обсуждается на самом высоком уровне, — заверил глава города. — Я пока не могу говорить об окончательных решениях, потому что их нет. Но если сейчас у нас получится запустить проект в рамках развития порта, то передача его в федеральную собственность будет остановлена. На данный момент ведутся переговоры с Министерством транспорта РФ. Если у нас все получится, то порт останется в собственности субъекта и будет продолжать работать».

Присутствующие в зале члены трудового коллектива порта недоверчиво восприняли слова градоначальника и даже назвали их предвыборным пиаром, поскольку обещанные 54 миллиона рублей дотации порту до сих пор так и не пришли.

На это врио губернатора отрезал: у него выборы состоятся только через год. А гендиректор Севморпорта Валерий Скляров пообещал присутствующим, что деньги, выделенные порту из бюджета города, придут на счет предприятия в среду, максимум в четверг. Забегая вперед, сообщим, что в среду, 11 сентября, 54 млн рублей на счет предприятия пришли.

Сотрудники порта жаловались, что бывшие руководители предприятия уничтожили все социальные выплаты: отменены премии, пайки, компенсации на лечение, средства на подготовку медицинских и квалификационных документов. При этом зарплата руководителей втрое превышает оклад рядовых сотрудников. Генеральный директор при скудности финансирования имел полтора десятка замов! По этому поводу работники предприятия в 2015 году даже писали в Администрацию президента и в следственный комитет. Но документы неизменно возвращались на местный уровень, и проблема оставалась нерешенной. Работать приходилось в полторы-две смены и сверхурочно, только чтобы каким-то образом прокормить семьи.

«Все, что в последнее время творилось с портом, по-другому, как саботажем и экономической диверсией, назвать трудно», — подытожил один из выступающих.

На это директор порта В.Скляров напомнил присутствующим, что все недоразумения с предприятием случились при старом правительстве, теперь же и правительство сменилось, и сменилась концепция.

В итоге сошлись на том, что вопрос с каждым сокращенным сотрудником решится персонально, никто без собственного желания уволен не будет, и каждому предложат равноценную должность.