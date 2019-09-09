Пять прежних депутатов победили на мажоритарных округах

Официальные результаты голосования по одномандатным округам должны быть объявлены в течение пяти дней. Но предварительные — уже известны.

Округ №1 — Татьяна Лобач (32,75% — 3725 голосов) — член «Единой России», но шла на выборы как самовыдвиженец.

Округ №2 — Екатерина Алтабаева (42,92% — 3786 голосов) — «Единая Россия».

Округ №3 — Вячеслав Горелов (34,79% — 3557 голосов) — партия «Зеленые».

Округ №4 — Владимир Немцев (41,64% — 4460 голосов) — «Единая Россия».

Округ №5 — Татьяна Щербакова (36,60% — 4413 голосов) — «Единая Россия».

Округ №6 — Сергей Колбин (41,12% — 4475 голосов) — «Единая Россия».

Округ №7 — Михаил Чалый (30,42% — 2793 голоса) — «Единая Россия».

Округ №8 — Михаил Брицын (26,91% — 1759 голосов) — «Единая Россия».

Е.Алтабаева, В.Горелов, Т.Лобач, М.Чалый и Т.Щербакова были депутатами заксобрания Севастополя и первого созыва.

Для справки: на разных округах было разное количество избирателей. Больше всего — на первом — 44014. Самый малочисленный округ — восьмой — 19720 избирателей.