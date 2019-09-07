Отделались ссадинами и ушибами

Четверых из шести пострадавших в столкновении легковушек на объездной Севастополя спасателям пришлось буквально вырезать из покореженных автомобилей. Но травмы у всех незначительные.

В субботу, 7 сентября, в 14.16 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю от дежурного ГИБДД поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Гагаринском районе, на Камышовском шоссе, с участием двух легковых автомобилей. Сообщалось, что пострадали шесть человек.

К месту оперативно выдвинулись силы сотрудники 6-й пожарно-спасательной части и Специализированного отряда, служба пожаротушения.

По прибытии, выполнив отключение аккумуляторных батарей и газобаллонного оборудования в транспортных средствах, спасатели с использованием специальных инструментов приступили к деблокировке четверых пострадавших из салонов машин.

Благодаря грамотным и быстрым действиям сотрудников МЧС и чётко налаженному взаимодействию спасателей с представителями других экстренных служб и ведомств, потерпевшие уже в 14.27 бригадами скорой помощи были доставлены в лечебные учреждения.

У пострадавших них диагностированы ссадины и ушибы. Погибших нет.

Всего к ликвидации последствий ДТП было привлечено 22 человека и 9 единиц техники.

Движение по Камышовскому шоссе до самого вечера было затруднено.