Обменяли 35 человек на 35

Между Украиной и Россией произошел обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. Среди выданных России — два севастопольца.

Во Внуково 7 сентября приземлился самолет специального летного отряда «Россия» с российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту «Борисполь» Киева.

Список граждан, вернувшихся на Украину в рамках обмена, опубликован на сайте украинского президента. Среди них 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и осужденный за терроризм крымчанин Олег Сенцов.

Списка вернувшихся россиян пока нет. Известно только, что среди них — главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, отпущенный из-под ареста в конце августа.

Как стало известно «Севастопольской газете», среди вернувшихся в Россию должен быть 71-летний севастополец Владимир Галичий, обвиненный украинскими властями в государственной измене. В.Галичий был в числе 49 депутатов горсовета Севастополя, принявших решение о проведении общекрымского референдума в марте 2014 года.

Сын экс-депутата подтвердил редакции, что отец уже в России.

Другой обмененный житель Севастополя — 31-летний Сергей Гнатьев. В мае 2016 года в Киеве он заступился за девочку и ее маму, которых избивал националист за Георгиевскую ленточку.