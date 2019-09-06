Задержан капитан утонувшего под Судаком катера

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в акватории Черного моря, в результате которого затонуло судно и без вести пропал пассажир. Судоводитель задержан.

Уголовное дело возбуждено «по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека», сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительным данным, 5 сентября маломерное судно «Камелот», используемое в прогулочных коммерческих целях, с пассажирами на борту около 12.40 вышло из пг.Новый Свет в сторону мыса Карадаг. Около 13 часов близ мыса Толстый, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега. Находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств. 12 пассажиров и один член экипажа были спасены силами МЧС России. Местонахождение одной пассажирки по настоящее время не установлено.

В ходе первоначальных следственных действий на месте происшествия были допрошены все спасенные пассажиры, в отношении них назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, допрошены в качестве свидетелей лица, принимавшие участие в проведении спасательных и поисковых мероприятий, истребованы классификационные и разрешительные документы на маломерное судно «Камелот».

Судоводитель задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Следствие планирует предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Следственные действия на месте происшествия продолжаются.