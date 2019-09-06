В Крыму снизили тарифы на отопление

С 1 сентября в Республике Крым установлен предельный льготный тариф на тепловую энергию для населения в размере 2300 руб/Гкал. Это означает, что выше этого значения устанавливать цены на тепло нельзя.

Наглядный пример, житель Симферополя за отопление квартиры площадью 60 кв.м в отопительном сезоне 2019 – 2020 гг. будет платить в месяц на 350 рублей меньше. Тариф в крымской столице был 2849,75 руб/Гкал.

Больше всех от снижения тарифа за тепло выиграют жители Ялты, Судака, Феодосии и Джанкоя. Там за тепло платили из расчета 2961,97 руб/Гкал.

Власти республики ожидают, что такое решение повысит собираемость платежей в сравнении с предыдущим отопительным сезоном до 30%.

Есть среди населенных пунктов на полуострове и такие, где тариф не снизили. Он и так там мизерный: в Алупке, Санаторном, Форосе — 1782,03 руб/Гкал, в Парковом и Голубом заливе — 1551,14 руб/Гкал.

Для сравнения, жители Севастополя в 2019 году платят за отопление из расчета 2137,69 руб/Гкал.