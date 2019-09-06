Торговые автоматы разместили в больнице в обход закона

Коммерсанты и руководство больницы придумали схему, как установить вендинговые автоматы без конкурса и согласований.

Прокуратура Севастополя провела проверку законности заключения договора о возмездном оказании услуг по размещению торговых автоматов. Установлено, что 1 января 2019 года между ГБУЗС «Городская больница №2» (в настоящее время — ГБУЗС «Городская больница №1 им.Пирогова») и частной фирмой ООО «Вендинг и Солюшенз» заключен договор возмездного оказания услуг по размещению торговых автоматов в помещениях больницы.

По условиям договора учреждение здравоохранения обязуется оказывать коммерческой структуре услуги по размещению торговых автоматов в своих помещениях, а частная фирма — оплачивать эти услуги.

Однако указанный договор является притворной сделкой, поскольку фактически между сторонами сложились арендные отношения объекта недвижимости, являющегося собственностью города без получения согласия собственника имущества и без проведения торгов.

По результатам проверки прокуратура города предъявила в Арбитражный суд Севастополя иск о признании договора недействительным, который был удовлетворен. Решение пока не вступило в законную силу.