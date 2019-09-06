Спасатели вытащили двух лошадей из котлована

От жителя садоводческого товарищества, расположенного в районе Фиолента, в 16.20 поступил звонок в МЧС. Свидетель сообщил, что два пони, гуляющие без присмотра по дачам, недалеко от Монастырского шоссе, упали в глубокую яму на стройплощадке и не могут выбраться.

МЧС переадресовало звонок в службу спасения.

По словам представителя пресс-службы Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя, спасатели выехали на место происшествия, обнаружили котлован, а в нем лошадей, которые при падении не пострадали. Животных достали при помощи подъемного крана. Спасательные работы продлились до 20.00.

Хозяйкой лошадей оказалась проживающая в соседнем дачном кооперативе женщина. Как выяснилось, в ее хозяйстве содержатся и другие животные. По словам хозяйки, ее лошади были привязаны и мирно паслись. Женщина затруднилась ответить, как животные отвязались, но отметила, что у пони слабое зрение и они в сумерках плохо видят.

Очевидцы происшествия рассказывают, что животные «на свободном выгуле» — норма для хозяйки этих пони. Ее собаки несколько раз бросались на людей, доходило до серьезных травм.