Поисково-спасательные работы в районе мыса Меганом завершены

Около 12.00 женщина, пропавшая без вести при происшествии с прогулочным катером под Судаком, была обнаружена без признаков жизни.

«Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. Личность установлена и подтверждена. Это жительница Ростовской области, 1959 года рождения, пропавшая без вести при крушении судна «Камелот». Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов», — сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Из-за сильного волнения моря днем 5 сентября вблизи мыса Толстый произошло опрокидывание прогулочного катера «Камелот», следовавшего на морскую прогулку из Нового Света. На борту находились 13 человек, 12 из них были спасены. Поиски пропавшей пассажирки велись силами МЧС.