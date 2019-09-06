Пассажирку с затонувшего катера все еще ищут

С семи утра пятницы, 6 сентября, были возобновлены поиски пропавшей без вести при происшествии в районе мыса Меганом, прерванные накануне из-за штормовой погоды.

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ГИМС и ГУ МЧС России по РК ведут обследование береговой линии от мыса Меганом до бухты Бугаз в том числе с помощью беспилотников. Ведется поиск и на воде. Задействовано 27 спасателей, семь единиц техники и три плавсредства.

«Из-за сильного волнения моря вчера в районе 14.00 вблизи мыса Толстый произошло опрокидывание прогулочного катера «Камелот», следовавшего на морскую прогулку из Нового Света. На борту находились 13 человек. 12 из них были спасены, им была оказана медицинская и психологическая помощь. Поиски одной женщины, жительницы Ростовской области, 1959 года рождения, были проведены вчера и возобновлены сегодня утром», — рассказал Министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

Судно находится на глубине около 20 метров и на расстоянии около 200 метров от берега.