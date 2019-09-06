Из двух волоконно-оптических линий починили только одну

Из за проведения ремонтных работ на территории материковой России 4 сентября произошла авария на обеих волоконно-оптических линиях, обеспечивающих связью Крым. Работа одной из них восстановлена.

«На территорию полуострова поступает 280 Гб/с трафика, что полностью обеспечивает потребности республики», сообщила пресс служба крымского оператора связи «Миранда-медиа».

В настоящее время подводная волоконно-оптическая линия связи, идущая через Керченский пролив, работает на полную мощность.

По словам представителя компании, на второй, резервной линии связи, расположенной на территории юго-восточного Крыма, работы продолжаются. Проблемы на второй линии никак не отражается на качестве предоставления услуг.