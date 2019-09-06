Истории хватает на два фестиваля одновременно

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя» и VI Крымский военно-исторический фестиваль проходят в Севастополе в одно и тоже время.

Насыщенная культурная программа ожидает севастопольцев на эти выходные. Два взаимодополняющих и в то же время конкурирующих за зрителя ярких и зрелищных мероприятия который год проходят в сентябре фактически в одни даты. Жителям и гостям города приходится делать нелегкий выбор приоритетных интерактивных площадок.

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», организатором которого выступает Севастопольский военно-исторический музей-заповедник (Панорама) при поддержке Минкультуры и Российского военно-исторического общества, состоится с 7 по 9 сентября. В прошлые годы он проводился на Историческом бульваре, но из-за его ремонта мероприятия перенесли на Малахов курган.

Зрителям традиционно покажут реконструкции сражений Первой обороны Севастополя. На театрализованное действие приглашены потомки участников Крымской войны.

Гости фестиваля смогут принять участие в церемонии «Утренней зори» по уставу гарнизона, ознакомиться с обмундированием и амуницией, стрелковым и холодным оружием Русской армии периода Крымской войны. На постоялом дворе зрители не только увидят ремесленников, которые всегда сопровождали армии: гончаров, точильщиков, кузнецов, но и смогут принять участие в мастер-классах.

С полной программой фестиваля «Русская Троя» можно ознакомится на сайте фестиваля.

Также 7 сентября в Севастополе стартует VI Крымский военно-исторический фестиваль, который продлится до следующего воскресенья, 15 сентября. По 12 сентября в центре города пройдут гладиаторские бои, ретрокупания, на «Ивушке» возобновятся танцы «в стиле 80-х», на улицах можно будет встретить гуляющих дам и кавалеров в одежде позапрошлого века, выставку водолазного снаряжения и киноафиш 50-х годов откроют в кинотеатре «Победа».

А с 13 сентября фестиваль переместится на Федюхины высоты, где будут устрены исторические площадки: Античность, Древняя Русь и Византия, генуэзцы в Крыму, Крымская, Великая Отечественная и Афганская война. Гости Федюхиных высот увидят сценки из повседневной жизни легионеров, тренировки солдат и даже могут быть завербованы в ряды новобранцев-легионеров. Зрители увидят реконструкции героических сражений 1942 и 1944 годов.

Организаторы парка «Федюхины высоты», учли опыт прошлых лет и благоустроили вместительную парковку недалеко от исторических площадок. Гостям не придется идти пешком полтора километра под жарким крымским солнцем.

Больше о Крымском военно-историческом фестивале, его программе и как добраться до мест проведения мероприятий можно узнать на его официальном сайте.