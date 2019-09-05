Возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины у больницы №4

Следственными органами после проверки сведений, выявленных в ходе мониторинга СМИ, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, в социальной сети ВКонтакте было выявлено сообщение о смерти пожилой женщины возле медицинского учреждения.

Следственным отделом по Нахимовскому району была незамедлительно организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия .

Часть 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до трех лет лишения свободы.