Увеличили финансовую поддержку матерям-одиночкам

Представивший документ и.о. директора Департамента социальной защиты населения Станислав Борисенко отметил, что предлагаемый законопроект увеличит финансовую помощь одиноким родителям.

— В нашем законе прописано, что пособие на ребенка одинокой матери составляет 1 тысяча 810 рублей, и пособие на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, установлено в размере 905 рублей. Предлагается эти цифры увеличить до 2 тысяч 820 рублей. С 1 сентября текущего года, — заявил С.Борисенко, добавив, что пособие на ребенка, который растет в полной семье, будет равняться 604 рублям.

Согласно тексту закона, выплаты предназначены тем семьям, где на каждого члена приходится не более одной величины прожиточного минимума. На сегодняшний день это по 11,5 тысячи рублей.