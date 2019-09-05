У восточного побережья Крыма затонул прогулочный катер

В четверг, 5 сентября, в районе мыса Меганом возле Судака в 200 метрах от берега затонул прогулочный катер, на котором находилось 14 человек.

По данным МЧС Крыма 13 человек, в том числе два члена экипажа, спасены. Поиски пропавшей женщины-пассажирки ведутся, но осложнены штормовой погодой.

«По предварительной информации, в результате сильного волнения моря судно накрыло волной и оно перевернулось, — сообщает МЧС Крыма. — Все 13 спасенных в медицинской помощи не нуждаются. Они доставлены в бухту Бугас. Всего в спасательной операции задействовано 10 единиц техники, 26 человек, восемь плавсредств».

Имеется информация, что прогулочное судно имело все необходимые документы на коммерческую деятельность.

Обстоятельства происшествия с катером у Судака выясняет Следственный комитет.

В Крыму на 5 сентября было объявлено штормовое предупреждение.