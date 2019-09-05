Троллейбусы для голосования заменили вагончиками

На четырех избирательных участках в сельской зоне Севастополя — в Широком, Штурмовом, Первомайском и в Первом отделении Золотой Балки — установлены модульные конструкции, которые ранее использованные на фестивале «Таврида-Арт».

Это вагончики площадью примерно 30 кв.м, оборудованные кондиционерами, сообщила пресс-служба городского правительства.

По словам директора Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Валентина Демидова, «аналогичные модульные центры использовались на прошлых выборах в Московской области».

Избирательные участки в этих населенных пунктах в предыдущие годы размещали в сельских клубах, но они сейчас закрыты на ремонт. В этом году было принято решение приспособить для голосования старые троллейбусы. После волны критики в соцсетях, поддержанную врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, на каждом из этих четырех избирательных участков установили модульную конструкцию, в которой будут голосовать люди, и по два вагончика для работы членов избирательных комиссий и полиции.

Сейчас проводятся работы по благоустройству самих вагончиков и территории вокруг, завозится мебель и оборудование, металлодетекторы и фанбарьеры. На одном из участков будет установлен шатер для зоны отдыха, на остальных — беседки.