Трое севастопольцев стали жертвами вымогательства в стиле 90-х

Схема вымогательства была довольно проста и часто применялась в 90-х годах. Один из участников преступной группы, согласно отведенной ему роли, выискивал на рынке «Южный» 5-го километра людей преклонного возраста, которые хотели приобрести мелкие бытовые и промышленные товары (горелки, строительные материалы). Доверчивому покупателю предлагали приобрести товары по цене ниже рыночной на мифическом складе, после чего сопровождали в автомобиль под управлением другого подельника. Под видом такого же покупателя «акционных» товаров в машину подсаживался третий узбек. Жертву отвозили в безлюдное место и, дабы скоротать в машине время ожидания товаров с несуществующего склада, предлагали сыграть в карточную игру крапленой колодой. Сначала покупателю везло, но ставок в партиях не было. Затем под видом случайного прохожего в игру вступал еще один обвиняемый, который делал ставку в размере 1800 долларов США, и организатор преступной группы (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), который делал ставку за потерпевшего против его воли.

Выигрыш всегда доставался мошеннику. Организатор под угрозой и с применением насилия требовал от потерпевших возврата карточного долга, который они отдавали из собственных сбережений и пенсионных накоплений.

Санкция части 3 статьи 163 УК РФ предусматривает безальтернативное лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.