Определили природные территории, которые в перспективе могут стать заповедными

Законопроект «Об утверждении перечня перспективных, особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя» был рассмотрен на последнем пленарном заседании Законодательного собрания 3 сентября и принят сразу в двух чтениях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев поддержал принятие такого закона, признав, что он побудит исполнительную власть и дальше заниматься этим вопросом.

— Те объекты, которые указаны в законопроекте, нуждаются в дополнительной комплексной экологической экспертизе и изучении. Но то, что в этих зонах есть памятники природного характера, которые необходимо сохранить при дальнейшем использовании [территорий], это факт, — отметил М.Развожаев.

Напомним, подобный законопроект группа депутатов уже пыталась провести в 2018 году, однако натолкнулась на вето бывшего тогда губернатором Дмитрия Овсянникова. Причина: ограничение хоздеятельности на предлагаемых территориях и недостаточная изученность вопроса, по мнению главы города.

Поясняя этот момент, один из разработчиков документа, председатель постоянного парламентского комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов и сейчас напомнил коллегам, что новый закон — по сути, лишь «декларация о намерениях». Еще и поэтому предложенные для особой охраны территории пока не имеют четких границ.

В перечень вошли такие условные места Севастополя, как плато Мекензи, гора Спилия (Аскети), бассейн реки Уппа (Уппинская котловина), Сапун-гора, бассейн реки Ай-Тодорка, холм Канробера, а также памятники природно-регионального значения — можжевельник высокий «Патриарх Тавриды», фисташка на мысе Сарыч, платан Палласа в Терновском муниципальном округе, Озерные дубы, дубы «Стражи Бельбека», фисташки у села Камышлы и фисташковая роща у бухты Круглая (Омега).

Последняя в предыдущий перечень перспективных ООПТ, не одобренный Д.Овсянниковым, не входила. Зато там были земли у горы Гасфорта и территория у бухты Казачья.

В.Горелов пояснил, что Мин­обороны отказалось от строительства дома в парке у бухты Казачья, чем снялась острота вопроса. Что касается горы Гасфорта, то властями города принято решение сначала привести в норму правоотношения по использованию этой территории.

Фисташковая роща возле пляжа «Омега», напротив, в настоящее время находится под угрозой уничтожения в результате планируемой там застройки.