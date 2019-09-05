Ярмарок на Хрюкина, Колобова и Громова не будет

Правительство Севастополя признало утратившим силу свое же распоряжение об организации универсальных ярмарок в трех местах: на ул.Колобова, 18, на ул.Хрюкина, 4, и на пересечении улиц Громова и Симонка.

В марте 2019 года Управление потребительского рынка и лицензирования «по просьбам жителей» Севастополя решило организовать в разных районах города очередные ярмарки, объединенные одним названием — «Фермерская». Подчеркивалось, что цель новых временных торговых площадок весьма благородна — обеспечить жителей города свежими овощами, фруктами, молочной, мясной и рыбной продукцией по доступным ценам.

Как потом оказалось, этим постановлением чиновники объявили «войну» жителям близлежащих к ярмаркам домов.

Услышав новость о фермерских ярмарках, большинство наивно подумает, что речь идет о мероприятии выходного дня: приехали, поторговали, убрали территорию и уехали. Но на указанные в постановлении адреса пригнали строительную технику, которая начала рыть прямо у припаркованных на придомовой территории автомобилей. Жители пр.Столетовский и ул.Колобова заподозрили, что у них под боком собираются строить настоящий торговый рынок с ежедневным режимом работы, но без соблюдения требований пожарной безопасности и санитарных норм.

На экстренном собрании большинство проголосовали против соседства с рынком-ярмаркой. Соответствующие обращения, собравшие более сотни подписей, были направлены губернатору Севастополя, в департамент горхозяйства, управление потребрынка и лицензирования, в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Но начальник Главного управления потребрынка и лицензирования Вадим Кирпичников настаивал, что места для ярмарок определены «в первую очередь, по обращениям самих жителей», а согласования с ними для начала строительства вообще не требуется.

Примерно по такому сценарию развивались события с ярмарками «Фермерская» на ул.Хрюкина и на Северной стороне — на Громова-Симонок. Их размещение было согласовано городскими службами, но почему-то новые торговые площадки оказались посажены на сети водопровода и газа. На Хрюкина ярмарка на 40 торговых мест еще и захватила часть дороги!

К середине лета жалобы граждан дошли до прокуратуры, и та, после проведенной работы к концу августа увидела, что ярмарка «Фермерская» по ул.Хрюкина работает с нарушениями. Во время проверки правоохранители установили, что ярмарка размещена на водопроводе, самотечной сети водоотведения, а также газопроводе и нарушает их охранные зоны. В случае аварии это затруднит специалистам доступ к сетям. Поэтому деятельность ярмарки запретили.

Можно предположить, что приставка «врио», появившаяся у В.Кирпичникова после отставки правительства губернатора Овсянникова, немного умерила пыл чиновника по созданию антинародных торговых объектов. Поэтому 2 сентября распоряжение об организации универсальной ярмарки «Фермерская» на ул.Колобова, ул.Хрюкина и ул.Громова без особого шума было признано утратившим силу.

Напомним, что ранее суд признал незаконной ярмарку «Фермерскую» на ул.Лиговской в Казачьей бухте. Она размещена на высоковольтном кабеле. Другое незаконное детище В.Кирпичникова — ярмарку «Рынок «Народный» на ул.Корчагина в Камышовой бухте — к сентябрю уже совсем ликвидировали.