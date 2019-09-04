Жители улицы Корчагина попросили согласовать с ними реконструкцию сквера

Чиновники решили разъяснить местным жителям суть благоустройства общественной зоны в Камышовой бухте, а те попросили сделать все наоборот.

Начатая в конце августа реконструкция сквера по ул.Павла Корчагина, 16, породила множество кривотолков и догадок, которые чиновники накануне выборов посчитали необходимым развеять. Поэтому была организована встреча общественников с представителями заказчика, подрядчика, управления благоустройства и Гагаринского муниципалитета.

Жителей в первую очередь волновала судьба деревьев и кустарников, находящихся в сквере. Подрядчик пообещал, что ни одно дерево не будет спилено, если специалист-дендролог не признает его сухостоем.

В ответ общественники попросили провести общественные обсуждения по вопросу благоустройства сквера, которые позволили бы учесть мнение местных жителей. Члены инициативной группы считают, что сквер должен стать местом тихого отдыха, без игровых и спортивных площадок, тем более, что через дорогу от него находится Динопарк, где созданы все условия для активного отдыха.

Жители близлежащих домов начали сбор подписей в поддержку своего мнения.