Заболеваемость энтеровирусной инфекцией растет

По данным крымского управления Роспотребнадзора, в Севастополе с июля наблюдается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Серозный вирусный менингит — наиболее типичная и тяжелая форма этой инфекции.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) — это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами), характеризующихся многообразием клинических проявлений, от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. За период июль-август в Севастополе зарегистрированы 34 случая заболевания. Болеют, в основном, дети: в возрастных группах от 0 до 17 лет — 28 случаев, говорится в сообщении на сайте ведомства

В информации не уточняется, какому количеству заболевших ЭВИ поставлен диагноз «серозный менингит».

При этом данные крымского управления Роспотребнадзора отличаются от данных Департамента здравоохранения Севастополя. По состоянию на 29 августа в городской инфекционной больнице на стационарном лечении находились 35 пациентов с диагнозом «серозный менингит», 24 из них дети, сообщили «РИА Новости Крым» в пресс-службе горздрава. «К настоящему времени уровень заболеваемости почти вдвое ниже прошлогоднего: за восемь месяцев зарегистрировано 88 пациентов с диагнозом «серозный менингит», за аналогичный период 2018 года — 142», — отметили успехи в департаменте.

В прошлом году «Севастопольская газета» несколько летних месяцев добивалась информации о количестве пациентов с менингитом, а город полнился слухами об эпидемии. К сентябрю 2018 года Роспотребнадзор признал небывалый рост энтеровирусной инфекции, и особенно энтеровирусного менингита в Севастополе. Оказалось, что за восемь месяцев в инфекционной больнице лечились 142 больных с диагнозом «менингит», 115 из них — дети. В половине случаев это был серозный менингит энтеровирусной этиологии. Для сравнения: в 2016 году было зарегистрировано 40 таких случаев, в 2017-м — 100.

В конце сентября в 29 учебных заведениях Севастополя были зафиксированы случаи заболевания детей энтеровирусным менингитом, но карантина не объявляли, так как все случаи являлись единичными, лишь в шести учреждениях зарегистрировано по два заболевших.

Заболевание ЭВИ начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляются сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу.

Для предупреждения заболевания ЭВИ Роспотребнадзор призывает соблюдать меры профилактики, в основном, те же, что и при кишечных инфекциях:

— для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

— мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

— обеспечить индивидуальный набор посуды для каждого члена семьи, особенно для детей;

— перед употреблением в пищу фрукты, ягоды и овощи необходимо вымыть и обдать кипятком;

— употреблять в пищу доброкачественные продукты;

— не приобретать пищевые продукты у частных лиц, в неустановленных для торговли местах;

— купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

— при контакте с больным энтеровирусной инфекцией необходимо наблюдать за состоянием своего здоровья и при появлении каких-либо жалоб немедленно обратиться к врачу.