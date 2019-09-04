В ДИЗО объяснили, почему отказывают

Департамент по имущественным и земельным отношениям выявил типичные ошибки, которые приводят к решениям об отказе при оформлении документов на недвижимость и землю.

Земельно-имущественные отношения остаются в Севастополе одним из самых наболевших вопросов. Несмотря на то, что переход под российскую юрисдикцию происходит уже не один год и многие жители Севастополя перестроились на новую систему общения с государством через профильные департаменты и многофункциональные центры, тем не менее некоторые все еще допускают ошибки при обращении за той или иной госуслугой.

Как избежать типичных ошибок при обращении в Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя (ДИЗО), рассказал его руководитель Рустэм Зайнуллин.

«Департамент оказывает государственные услуги с 2014 года. Основная работа началась после утверждения необходимых регламентов в 2016 году. Так, с 2016-го по 2018 год ДИЗО предоставил населению около 47 тысяч государственных услуг. Для упрощения взаимодействия мы предоставляем услуги через многофункциональные центры по принципу «одного окна», — сообщил Р.Зайнуллин.

На сегодняшний день ДИЗО через многофункциональные центры (МФЦ) оказывает 21 госуслугу, из которых три относятся к Управлению имущественных отношений, 18 — к вопросам о земле.

Самыми востребованными, по словам Р.Зайнуллина, являются услуги на предоставление в собственность земельных участков (садоводческих и огороднических товариществ); предварительное согласование; перераспределение земель, находящихся в госсобственности; предоставление земельных участков.

Здесь важно отметить, что на конец августа 2019 года срок рассмотрения обращений сократился до 15-20 дней. Раньше и месяц был не самым коротким сроком.

Типичные ошибки, которые приводят к решению об отказе: накладка, несводка и чересполосица участков (таких случаев 33%); отказ в согласовании Департамента архитектуры и градостроительства (26%); отсутствие сведений о принадлежности строений на земельном участке (11%).

Часто отказы случаются по причине неукомплектованности документов. Бывали случаи, когда «обращение не соответствует услуге», земельный участок имеет нецелевое использование, нет привязки к адресу, некорректно заполнено заявление или нет реквизитов.

Серьезную работу при подготовке документов проводят кадастровые инженеры. Их ошибки вам обойдутся весьма недешево. Р.Зайнуллин рекомендовал перед тем, как обратиться за услугой к такому специалисту, зайти на официальный сайт, подготовленный Севреестром, и проверить рейтинг кадастрового инженера.

Для снижения доли отказов ДИЗО проводит бесплатные консультации в МФЦ и на ул.Советской, 9.

В МФЦ консультируют в порядке живой очереди. В понедельник и четверг — в МФЦ на ул.Вокзальная, 10, с 15.00 до 18.00, по вторникам — в МФЦ на пр.Героев Сталинграда, 64, с 15.00 до 18.00, в среду — в МФЦ по ул.Леваневского, 24, с 15.00 до 17.00 и на пр.Генерала Острякова, 15, с 15.00 до 18.00.

Для консультации в ДИЗО необходимо предварительно записаться по тел. 54-41-23.