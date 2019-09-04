На открытие синагоги пригласили премьер-министра Израиля

В марте на встрече Президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя главе государства рассказали о завершении строительства синагоги на месте, где во время Великой Отечественной войны происходили расстрелы евреев. Президент выступил с инициативой пригласить на открытие синагоги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Сейчас выборы в Израиле. А потом, надеемся, что он примет приглашение. Его пригласили», — сказал Б.Лазар.

Строительство севастопольской синагоги сначала велось на деньги украинского бизнесмена Игоря Коломойского, однако финансирование прекратилось, когда она была почти готова. Сейчас, как уточнял ТАСС севастопольский раввин Биньямин Вольф, строительство ведется исключительно на средства прихожан.