Финальный вариант трассы от Краснодара до Крымского моста определят к октябрю

Окончательная конфигурация трассы А-289 от Краснодара до Крымского моста будет понятна в октябре 2019 г. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

«Думаю, к середине октября», — сказал Г.Волков, отвечая на соответствующий вопрос. «Там требуется сделать до конца ТЭО, потому что проложить трассу через населенные пункты может быть дороже, чем пройтись новой трассировкой. Возможно где-то мы будем использовать существующую дорогу, где-то делать новую. Все эти моменты сейчас взвешиваются», — цитирует чиновника ТАСС. При этом реконструировать трассу А-289 необходимо в любом случае, считает Г.Волков.

В Минтрансе ранее сообщали, что планируется строительство нового направления в рамках реконструкции трассы А-289 на протяжении от пересечения с дальним западным обходом Краснодара до участка 73 - 100 км автодороги А-290.

Реконструкция автодороги А-289 Краснодар - Славянск-на- Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь предусмотрена федеральным проектом «Коммуникации между центрами экономического роста», входящим в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г.