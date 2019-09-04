Детей-инвалидов приглашают покорить горные тропы

В понедельник, 9 сентября, на Тороповой даче пройдет организационный сбор участников проекта «Пусть для всех будет Солнце», разработанного Севастопольским клубом туристов совместно с РОО «Особые дети».

Будет дан старт коротким однодневным походам по Варнаутской и Байдарской долинам, которые раз в месяц с сентября по май будут проводить волонтеры турклуба. Присоединиться можно на любом этапе.

Проект «Пусть для всех будет Солнце», разработанный РОО «Севастопольский клуб туристов», победил в первом конкурсе 2019 года Фонда президентских грантов. Записаться в поход можно на сайте sevturclub.ru/sevsun/.