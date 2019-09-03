Выборы-2019: кого и как будем выбирать

В предстоящее воскресенье, 8 сентября, в Севастополе пройдут выборы депутатов в Законодательное собрание II созыва. Первый в истории города-героя состав парламента отработал пять лет и сложил полномочия. Грядет вторая волна севастопольских парламентариев. Кто те люди, из которых севастопольцы совсем скоро смогут выбрать своих представителей в законодательный орган власти?

Кому из кандидатов можно посмотреть в лицо

Есть ли у севастопольцев выбор в 2019 году? По сведениям горизбиркома, в городе в качестве мажоритарщиков — это те, за кого можно голосовать поименно — подавали документы 84 человека. 54 из них прошли регистрацию и являются кандидатами на восьми округах.

Большинство отказов в регистрации приходится на самовыдвиженцев, а также на представителей от партии «Родина» и «Партии ветеранов России» — вероятно, эти люди наняли не самых лучших юристов. Но и по 6-8 человек на каждом округе — цифра совсем неплохая. Есть из кого выбрать.

То есть на каждом округе нужно будет проголосовать за одного человека (поставить галочку напротив его фамилии) из нескольких кандидатур. Это будет первый бюллетень.

Кандидаты в депутаты заксобрания

Округ 1

— Аксёнов Вячеслав Викторович — самовыдвижение;

— Богодухова Юлия Николаевна — ЛДПР;

— Курочкин Сергей Михайлович — КПРФ;

— Лобач Татьяна Георгиевна — самовыдвижение;

— Нечай Роман Игоревич — СР;

— Павлов Андрей Николаевич — КПКР;

— Полевая Екатерина Владимировна — самовыдвижение.

Округ 2

— Алтабаева Екатерина Борисовна — ЕР;

— Богородский Евгений Валерьевич — КПКР;

— Кушнир Геннадий Григорьевич — КПРФ;

— Потремай Александр Сергеевич — ЛДПР;

— Чувенкова Елена Вячеславовна — самовыдвижение;

— Шестак Валентин Владимирович — СР.

Округ 3

— Браковенко Владимир Алексеевич — КПРФ;

— Гончарова Инна Леонидовна — ЕР;

— Горелов Вячеслав Николаевич — ПП РЭП «Зеленые»;

— Грошев Владислав Евгеньевич — СР;

— Дронова Ольга Аркадиевна — самовыдвижение;

— Корниенко Сергей Дмитриевич — ЛДПР;

— Мишина Валерия Витальевна — КПКР;

— Соболевская Евгения Александровна — самовыдвижение.

Округ 4

— Горюнова Марина Викторовна — СР;

— Кияшко Роман Владимирович — КПРФ;

— Лопырев Андрей Вячеславович — КПКР;

— Молочников Юрий Александрович — самовыдвижение;

— Немцев Владимир Владимирович — ЕР;

— Поддубный Артур Валерьевич — ЛДПР.

Округ 5

— Афанасьев Антон Олегович — СР;

— Гасанов Олег Самехович — самовыдвижение;

— Гипп Владислав Андреевич — КПКР;

— Живодуев Сергей Александрович — ЛДПР;

— Паутов Михаил Михайлович — самовыдвижение;

— Черемёнов Александр Сергеевич — КПРФ;

— Щербакова Татьяна Михайловна — ЕР.

Округ 6

— Бабак Лариса Ивановна — СР;

— Глебов Сергей Вячеславович — самовыдвижение;

— Гипп Вера Ивановна — КПКР;

— Журавлёв Илья Григорьевич — ЛДПР;

— Колбин Сергей Николаевич — ЕР;

— Пастухов Алена Васильевна — КПРФ.

Округ 7

— Белогорцев Дмитрий Иванович — СР;

— Брыжак Александр Анатольевич — самовыдвижение;

— Кальницкая Ольга Владимировна — КПРФ;

— Самойленко Наталия Сергеевна — ЛДПР;

— Соболева Галина Ивановна — самовыдвижение;

— Слонко Марина Сергеевна — КПКР;

— Чалый Михаил Михайлович — ЕР.

Округ 8

— Брицын Михаил Михайлович — ЕР;

— Гладких Алексей Геннадьевич — КПРФ;

— Кулагин Александр Андреевич — самовыдвижение;

— Мажуга Татьяна Ивановна — КПКР;

— Рогожин Алексей Петрович — самовыдвижение;

— Чекмезов Владимир Ильич — СР;

— Яремко Максим Васильевич — самовыдвижение.

Несколько человек из мажоритарщиков — это депутаты заксобрания первого созыва. Татьяна Щербакова, Вячеслав Аксёнов, Вячеслав Горелов, Михаил Чалый, Екатерина Алтабаева, Александр Кулагин, Илья Журавлев и Татьяна Лобач решились повторить опыт и вновь пытаются заполучить голоса избирателей. Некоторые из них продолжают оставаться соперниками, как и в зале заседаний в последние годы. Так, на предстоящих выборах В.Аксёнов противостоит Т.Лобач в Балаклаве.

Интересна расстановка сил и на других округах. Например, на четвертом округе за кресло депутата ЗС будут бороться, в числе других, второй секретарь местного горкома КПРФ Роман Кияшко и председатель регионального отделения ОНФ Владимир Немцев. Оба активны в политической жизни и общественных делах — ставка делается на «лицо».

На пятом округе сразу несколько «выдающихся» фигур. Это и депутат ЗС первого созыва Т.Щербакова, и общественник Олег Гасанов, и совсем недавно появившийся в Севастополе медийщик Михаил Паутов. Не стоит сбрасывать со счетов и Сергея Живодуева — уже много раз бывшего в рядах севастопольских депутатов.

На шестом округе основными игроками кажутся Сергей Колбин — командир севастопольского спецподразделения «Беркут» — и И.Журавлев — депутат ЗС первого созыва от ЛДПР (его семья удерживает львиную долю бизнеса по сбору ТКО в городе).

Голосовать нужно будет и за партии

В парламент пройдут восемь мажоритарщиков — по одному на каждом округе. В Законодательном собрании Севастополя заседает 24 депутата. Еще 16 — будут отобраны по партийным спискам — пропорционально голосам, отданным за ту или иную партию на всех избирательных участках. Голосовать за партии придется по второму бюллетеню. Подчеркнем, здесь голосование будет идти не за людей, а за ту или иную партию. Но у каждой партии есть список людей, которые должны эту партию «тянуть».

Например, конференция партии «Единая Россия» утвердила 24 кандидата в свой партийный список. Это Александр Витко, Екатерина Алтабаева, Дмитрий Саблин, Сергей Лисейцев, Евгений Зубарев, Инга Матяж, Екатерина Бубнова, Василий Зубенко, Алексей Климов, Антон Пархоменко, Антон Тицкий, Вячеслав Камзолов, Павел Сысуев, Николай Мусиенко, Александр Юрьев, Татьяна Зенина, Светлана Мусаева, Алексей Ярусов, Андрей Гнеушев, Евгений Мащенко, Эрнес Вафин, Андрей Семенов, Евгений Мангул, Максим Мандрицкий.

В зависимости от набранных процентов голосов избирателей от партии в заксобрание пройдут несколько человек, считая с начала списка. К слову, А.Тицкого за две недели до выборов из списка партия удалила.

Так как ЕР — партия власти, можно предполагать, что около 50% голосов им удастся набрать. А это восемь из 16-ти оставшихся мест в ЗС.

Всего на выборы 8 сентября в Севастополе идут шесть партий. «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунистическая партия коммунисты России», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».

Небольшим скандалом стало отстранение от участия в региональных выборах партий «Родина» и «Зеленые». В избиркоме такое решение объяснили ошибкой в поданных документах. Представители политических объединений считают указанные ошибки формальными, ставшим удобным поводом для отстранения «высококонкурентных партий». Однако даже обращения в Верховный суд РФ и Центризбирком России делу не помогли.

Кроме того, регистрацию на участие в выборах не прошли «Партия ветеранов России», «Партия Великое Отечество» и «Партия дела». Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» не смогла пройти стадию заверения списка кандидатов.

Первая десятка в ЛДПР: Владимир Жириновский, Илья Журавлев, Андрей Куринов, Артем Гордиенко, Артур Поддубный, Сергей Живодуев, Михаил Азарин, Юлия Богодухова, Наталия Самойленко, Виктория Этенко. Это не значит, что депутатом Законодательного собрания Севастополя вдруг станет сам В.Жириновский. После выборов кандидаты могут отказываться от чести занять кресло, тогда список просто двигается вверх.

Первая десятка КПРФ: Василий Пархоменко, Роман Кияшко, Сергей Борисов, Сергей Щетинин, Ольга Кальницкая, Сергей Курочкин, Владимир Браковенко, Олег Кухарев, Алексей Гладких, Альбина Исаева.

Первая десятка «Справедливой России»: Евгений Дубовик, Валентин Дьяченко, Раиса Семёнова, Дмитрий Белогорцев, Татьяна Ульянова, Сергей Круглов, Владимир Чекмезов, Аркадий Медведев, Марина Гладущенко, Григорий Яценко.

Первая десятка «Коммунистов России»: Максим Сурайкин, Ярослав Сидоров, Евгений Бочаров, Игорь Снигур, Михаил Третьяков, Андрей Лопырев, Олег Михуля, Виталий Тытяневич, Валентина Ольховская, Александр Веретеничев.

Первая десятка «Партии пенсионеров»: Елена Глотова, Сергей Дубравский, Леонид Ходос, Константин Козырев, Михаил Шевляков, Александр Бондаренко, Игорь Мужик, Валерий Каденков, Татьяна Поливцева, Ольга Калинина.

Какие выборы без грязи?

Многие из упомянутых в статье фамилий хорошо знакомы севастопольцам, другие — совсем наоборот.

Интересно, что даже в последние перед выборами дни между конкурентами идет нешуточная борьба. Часто — с применением грубых методов. Так, участие в выборах Ольги Дроновой в суде пытается оспорить зарегистрированная кандидатом в депутаты ЗС Евгения Соболевская, также баллотирующаяся по третьему избирательному округу.

Она настаивает на незаконности регистрации кандидата О.Дроновой, а административный иск предъявляет Севастопольской городской избирательной комиссии (ГИК), члены которой приняли так не понравившееся ей решение зарегистрировать соперницу по округу.

В июне, еще при бывшем губернаторе города Дмитрии Овсянникове вдруг стало исполняться трехлетнее решение об удалении незаконных бигбордов. Но только тех, где были размещены плакаты с членами ЕР, нынешними депутатами заксобрания, находящимися в оппозиции к действующему правительству города.

Противоречивое участие в выборах-2019 самого известного участника Русской весны Алексея Чалого (сначала он заявил о том, что не пойдет в заксобрание второго созыва, затем стал кандидатом и собирал подписи в свою поддержку, а потом снял свою кандидатуру с выборов) он сам прокомментировал как попытку противостоять правительству Д.Овсянникова, которого, как известно, сняли с должности 11 июля.

На этом удивительные вещи в Севастополе происходить не перестали.

В понедельник, 2 сентября, горожане удивились креативу неизвестного авторства. На оставшихся бигбордах, вместо призыва голосовать за уже упомянутых депутатов ЗС первого созыва, красовались дули со списками их обещаний от 2014 года. А некоторые кандидаты на этих плакатах так и вовсе сравниваются с политическими трупами, которые «унесут коррупцию с собой в могилу». Самое интересное в этой истории, почему загадочные охальники, испортившие бигборды, забыли про Михаила Чалого, который из той же обоймы чаловских депутатов?

У нормальных людей проявления такой «политической борьбы», которые отчего-то неизменно демонстрируются в Севастополе, ничего, кроме неприязни и отвращения к выборам, не вызывают. Может, это и есть цель нынешних пиар-технологов?