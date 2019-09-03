Севтелеком на четверть выполнил программу обновления сетей

Предприятие «Севтелеком», которое фактически является монополистом на предоставление услуг фиксированной связи в Севастополе, обеспечивая телефонную связь и доступ в интернет, обновляет свою инфраструктуру.

«Мы уже проинвестировали 200 млн рублей из порядка 800 млн, все за счет своих собственных средств. В первую очередь — создание инфраструктуры сетей, которая высокозащищенная, высоконадежная, высокоскоростная, доступная и прочее. Также построили систему городского видеонаблюдения, узел обслуживания экстренных оперативных служб, это элементы «умного города», — сообщил ТАСС гендиректор компании Ростислав Громов.

Инвестиционная программа предусматривает обновление и создание инфраструктуры связи не только в городских районах, но и в пригородных селах Севастополя. Стоимость и спектр услуг для всех районов города и пригорода будут одинаковыми.

В 2020 году планируется ввести вторую очередь дата-центра Севтелекома, где будут расположены, в частности, сервера проектов, входящих в программу «Умный город».

«Сейчас мы занимаемся развитием нашего дата-центра, расширением возможностей. Тот, который есть на сегодняшний день, востребован, и мы уже понимаем, что его ресурсов будет недостаточно для функционирования всех подсистем и элементов «Умного города» [которые планируется ввести в ближайшие годы], потому что органы власти, многие организации направляют в наш дата-центр свои сервера. В течение года – полутора будем строить вторую очередь дата-центра», — сказал Р.Громов.

По его словам, стоимость второй очереди оценивается в 60-90 млн рублей. Суммарную мощность первой и второй очереди гендиректор не уточнил. В существующем дата-центре возможно разместить около 150-200 серверных стоек, вторая очередь позволит вместить еще столько же.

«[Вторая очередь] будет совершенно уникальная по своим возможностям, своим характеристикам. Это будет не такой масштабный, громадный проект, как строят другие — на десятки тысяч квадратных метров. Для Севастополя такое не надо. Но уникальность будет в высокой защищенности дата-центра. Он будет располагаться в специализированном сооружении, где будут расположены сервера и где возможно обеспечить их доступность и безопасность», — добавил Р.Громов.

Севастопольтелеком предоставляет связь для предприятий и населения, а также обеспечивает спецсвязь для органов исполнительной, законодательной и судебной власти.