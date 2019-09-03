Привить от гриппа собираются полгорода

Департамент здравоохранения Севастополя объявил о начале массовой вакцинации от гриппа, которая продлится до 1 ноября.

В этом году департаментом закуплено 224 тысячи трехвалентной вакцины от штаммов гриппа Michigan (H1N1), Hong Kong (H3N2 ) и штаммов гриппа группы Б. Если учесть, что население Севастополя на 1 января 2019 года составляло 443212 человек, прививки собираются сделать половине города.

Как сообщил главный внештатный эпидемиолог Сергей Грыга, планируется привить 65 тысяч детей и 160 тысяч взрослых. Вакцинация будет проводиться бесплатно в поликлиниках по месту жительства, а также на предприятия будут направлены 110 прививочных бригад. Мобильные амбулатории, где можно получить прививку, будут работать на пл.Нахимова и возле торгового центра «Муссон» по выходным дням.

Также планируется, но этот вопрос пока находится на согласовании, разместить две мобильные амбулатории возле торговых центров «Апельсин» в Камышовой бухте и у «Симолл» на пр.Генерала Острякова.

Прошлой осенью в Севастополе от гриппа привили 202 тысячи человек. А все заболевшие, по словам С.Грыги их было 198, прививки не делали. ОРВИ прошлой зимой переболели 45 тысяч человек.

Эпидемиолог напомнил, что граждане должны ответственно отнестись к своему здоровью и осознать, что лучшей мерой противодействия вирусу гриппа является своевременная вакцинация. Даже если избежать заболевания не удастся, а 100-процентную гарантию прививка не дает, то у вакцинированных оно будет протекать в гораздо более легкой форме и не даст осложнений.

Прививаться необходимо один раз год, желательно заранее, до начала эпидемического сезона. Человек, пришедший на вакцинацию, должен быть здоров и осмотрен терапевтом.