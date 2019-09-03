Поликлинику на улице Геннериха отремонтировали, а на Супруна — не успели

Капитальный ремонт в поликлинике на ул.Геннериха завершен. С понедельника, 2 сентября, медицинское учреждение вновь принимает пациентов, сообщили в Департаменте здравоохранения.

Произведена замена фасада, окон, инженерных сетей, отремонтированы крыша, кабинеты, коридоры, лестницы и санитарные комнаты.

Помимо капитального ремонта, в медучреждении обновлены оборудование и медицинская мебель. В женской консультации появился современный высокоточный аппарат УЗИ. В кабинете неотложной помощи — новые дефибриллятор, небулайзер, электрокардиограф.

До конца года в медучреждении должны появиться современный рентген, флюорограф и маммограф.

А вот ремонт в поликлинике на ул.Супруна, который начали намного раньше, все еще завершить не удалось. Сроки сдачи объекта переносятся уже в четвертый раз, теперь это 1 октября. Уже выполнены все работы по отделке, фасаду, кровле, заменены коммуникации, инженерные сети, благоустроена территория. В ближайшее время будут поставлены новая мебель, оборудование и компьютерная техника.