Подозреваемый в краже автомобильных шин задержан

Мужчина, который загрузил в багажник своего автомобиля шины, выставленные у магазина, установлен и задержан, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился продавец магазина автозапчастей, сообщив о пропаже двух шин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 39-летний житель города, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности.

Установлено, что мужчина, подъехал к магазину на своем автомобиле, увидел шины, которые располагались на улице у входа, незаметно положил их в багажник, а затем уехал.

Сотрудники полиции изъяли похищенное.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.