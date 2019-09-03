Опасные отходы можно сдать 7 сентября
У входа в парк Победы с 10.00 до 14.00 в субботу, 7 сентября, пройдет акция по сбору опасных отходов у населения.
У населения на безвозмездной основе будут приниматься: пластик, стекло, батарейки, макулатура (картон, бумага), медицинские отходы, ртутные лампы и другие ртутьсодержащие приборы и изделия, градусники, аккумуляторы, оргтехника.
Организатор акции — ООО «Агентство «Ртутная безопасность» при поддержке Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя.