Крымские пограничники задержали гражданина Украины с поддельным паспортом

Продлив свой украинский паспорт при помощи вклеенной фотографии и поддельной печати, уроженец Херсонской области попытался по такому документу пересечь границу с Крымом.

В пункте пропуска «Армянск» задержан мужчина, предъявивший во время пограничного контроля паспорт на имя гражданина Украины 1985 г.р. Документ содержал признаки частичной подделки, а на двух из его страниц имелись печати неустановленного образца, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Пограничникам удалось установить, что паспорт на самом деле принадлежит предъявителю — уроженцу Херсонской области, однако является недействительным и не может использоваться в качестве основания для пропуска через госграницу.

В ходе устного опроса задержанный пояснил, что в 25 лет забыл вклеить фотографию, а затем, опасаясь штрафов и санкций, вклеил ее самостоятельно, при этом печати изготовил на принтере.

В настоящее время Пограничным управлением в отношении гражданина Украины, нарушившего своими действиями режим государственной границы РФ, возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ (Пересечение государственной границы РФ без действительных документов).

Нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.