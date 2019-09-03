Чиновников заставят контролировать подрядчиков

Дорожные рабочие, ведущие ремонт улицы Советской, 2 сентября чуть не сорвали линейку в школе №3, перегородив проезд. Этот эпизод городской жизни стал поводом к разговору о контроле строительных работ по госконтрактам на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как оказалось, чиновникам необходимо тщательно контролировать их качество и темп. Такое поручение дал руководителям профильных ведомств врио губернатора Михаил Развожаев.

«Наши сотрудники на этих объектах появляются? Или мы отдаем город в распоряжение подрядчиков? Необходимо распределить дежурства, чтобы каждый день наши сотрудники утром и вечером контролировали динамику работ, есть ли рабочие на месте. Если не соблюдаются договоренности — разрывать контракт», — цитирует М.Развожаева его пресс-служба.

Ранее М.Развожаев проинспектировал школы. Как оказалось, с подготовкой к новому учебному году не все так гладко, как отрапортовал департамент образования. В строящейся школе в бухте Казачья подрядчик не успел завершить работы: не смонтирована и не проверена пожарная сигнализация, не установлены лифты, много и других недоделок.

В школе №40 на улице Симонка капитальный ремонт не завершен. В процессе выполнения работ выяснилось, что необходимы незапланированные проектом работы. Пришлось усиливать несущие конструкции и фундамент здания, что привело к увеличению срока капремонта.

Школа №27, расположенная в поселке Любимовка, не соответствует современным требованиям и технологически не приспособлена к учебному процессу. Там необходимо построить новый корпус со столовой и спортзалом, чтобы ученикам не приходилось обедать в пять смен, как сейчас.