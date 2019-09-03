Бывший президент Крыма впал в кому в Турции

Состояние бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, возглавлявшего республику в 1994 году, который перенес инсульт на отдыхе в Турции, улучшается. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

«Генконсульство России в Анталье подтверждает информацию о том, что российский гражданин Ю.А.Мешков 1945 года рождения был экстренно госпитализирован в одну из больниц Аланьи. Консульские работники поддерживают контакт с администрацией клиники, лечащими врачами, а также родными пациента. 3 сентября медики сообщили, что в его состоянии наметилось улучшение», — сказала она.

По словам пресс-атташе, случай Мешкова «признан страховым», расходы на лечение будут покрыты за счет финансового лимита, который был зафиксирован в страховом полисе.

«В больнице подтвердили, что вопрос о перспективах медико-транспортной эвакуации больного в Россию может быть рассмотрен после стабилизации его состояния и проведения контрольных медицинских исследований», — добавила пресс-атташе.

2 сентября дочь Ю.Мешкова Марианна на своей странице в Фейсбуке эмоционально сообщила о болезни отца, обвинив консульство в бездействии: «Почему консульство России в Алании не предпринимает никаких шагов? Где консул? Почему турки не выводят, как обещали, Мешкова из искусственной комы? Почему до сих пор консульство не переправило своего гражданина на Родину? Почему гражданин России брошен на произвол судьбы в Турции?»

Позже она добавила: «Разбудили. Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив!»

Ю.Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года, жители Севастополя участвовали в голосовании. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины, а Севастополь стал городом с особым статусом.