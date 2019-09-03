19 человек поклялись в верности Российской Федерации

В ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя в торжественной обстановке иностранные граждане получили гражданство РФ.

Клятву верности Российской Федерации принесли 19 человек. Они поклялись соблюдать Конституцию, защищать свободу и независимость России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Сотрудники полиции поздравили присутствующих со вступлением в гражданство Российской Федерации и пожелали всегда с честью и достоинством нести гордое звание гражданина России.

В завершение торжественного мероприятия граждане поблагодарили стражей порядка и поделились своими впечатлениями, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.