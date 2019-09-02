Жители Крыма довольны уровнем жизни

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) третий раз за год спросил крымчан, довольны ли они своей жизнью.

Крымчане в целом довольны своей жизнью, таких насчитывается 83%, сообщил ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«На наш вопрос скорее довольны своей жизнью, «да» ответили 83% жителей Крыма. Мы за последний год этот вопрос задаем в третий раз. Доля варьируется от 82 до 85%. Сейчас актуальная цифра 83%», — сообщил В.Федоров.

По его словам, 56% опрошенных считают, что уровень дохода семьи их удовлетворяет, в то же время 42% сказали, что они скорее не удовлетворены своим материальным положением.

При этом 87% жителей Крыма дали хорошую оценку работе Президента РФ Владимира Путина.

Опрос проводился в августе 2019 года, было опрошено 1,6 тысячи человек.