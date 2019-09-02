Запуск троллейбусного маршрута №13 отложили на неопределенный срок

Севтроллейбус полностью готов к возобновлению маршрута №13, хотя для предприятия этот маршрут является убыточным. Но в ближайшее время этого не произойдет.

31 августа на странице Севтроллейбуса «Вконтаке» появилось сообщение, что по многочисленным просьбам жителей города в очередной раз возобновляется работа троллейбуса №13. Со 2 сентября на линию вернут две машины. Одна будет работать с разрывным графиком, а вторая — в первую смену с заходом в депо.

Жители Севастополя живо откликнулись на новость, причем весьма критически: «Очередной мертвый маршрут. Ну когда уже в Севтролейбусе поймут, что интервал должен быть 5-10 минут в час пик и не более 15-20 минут в непиковое время. Все остальное — мертворожденное изначально. Ну не будут люди больше этого времени ждать. Тем более сейчас есть ЕГКС и льготники катаются на любой маршрутке».

Были и конкретные предложения, ведь не каждому легко идти с ул.Хрусталева на пр.Генерала Острякова, да и контактная сеть маршрута уже который год не используется: «Просто нужно убрать пару ненужных маршрутов, вроде 11-А, и запустить 13-й через ул.Льва Толстого в центр. Тем самым добавить дополнительный маршрут кроме 400-го, в который не влезть!»

Но уже утром 1 сентября появилось сообщение, что возобновления маршрута не будет: «По техническим причинам, запуск троллейбусного маршрута №13 откладывается на неопределенный срок».

В пресс службе ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» «Севастопольской газете» сообщили, что троллейбусники полностью готовы к возобновлению маршрута, которое каждый раз происходит по просьбам жителей района ул.Хрусталева, хотя для предприятия маршрут является убыточным.

«Задержка состоит в том, что до сих пор нет согласования этого вопроса с Департаментом транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры», — объяснил пресс-секретарь Севтроллейбуса Игорь Долгополов.

На вопрос, не связано ли восстановление маршрута с избирательной кампанией, был получен ответ, что Севэлектроавтотранс и его сотрудники в выборах не участвуют. Единственное — предоставляют здание Депо-2 для обустройства на его территории избирательного участка.

Ответа от департамента транспорта пока добиться не удалось.