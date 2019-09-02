Во всех школах 2 сентября прозвучал первый звонок

В Севастополе в этом году за парты сядут более пяти тысяч первоклассников. Всего в общеобразовательных учреждениях города будет учиться около 46 тысяч детей.

В ходе подготовки к новому учебному году Департамент образования и науки провел «колоссальную работу», сообщила пресс-служба городского правительства. В перечне достижений — новые спортивные площадки в школах №11 и №49, замена кровли в школах №5 и №61 и капитальный ремонт в 40-й.

Система отопления заменена в 15-й школе. Отремонтированы спортзалы в трех и электросети в двух школах. В 61-й школе отремонтирована мастерская, а в 43-й — медицинские кабинеты.

Кроме того, проведен капитальный ремонт ограждений в 38-й школе и Судостроительном колледже.

Приобретено оборудование и мебель для двух школ, в которых ведутся комплексные капитальные ремонты (СОШ №6, 40). Приобретено оборудование и для новостроек, которые планируются к вводу в 2019 году — для второй очереди образовательного комплекса «Бухта Казачья» и школы-коллегиума на проспекте Античный.

Увеличен объем средств из бюджета города на 2019 год на регулярный подвоз в школы детей из пригорода и сельской местности.

В Севастополе 62 государственных общеобразовательных учебных учреждений и пять частных школ.