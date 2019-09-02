В учебных заведениях Министерства обороны начался новый учебный год

Новый учебный год торжественно начался в средних и высших учебных заведениях Министерства обороны, расположенных в Севастополе, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в торжественном построении в Черноморском высшем военно-морском училище им.Нахимова, на котором вручил по итогам 2018-2019 учебного года командирам курсантских подразделений переходящие вымпелы «Лучший класс», «Лучший курс» и «Лучший факультет». Также курсанты-участники дальнего похода на учебном корабле «Перекоп» были награждены наградными знаками «За дальний поход».

В ходе проведения торжественного построения, посвященного началу нового учебного года в филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) около ста воспитанников приняли Обязательство нахимовца.

Представители командования ЧФ также посетили торжественную линейку в Севастопольской средней школе Министерства обороны России и от имени моряков-черноморцев передали пожелания ребятам добиваться высоких результатов в учебе.