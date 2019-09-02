Сроки ремонта дорог переносятся

Данные изменения необходимы для выполнения соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта в размере 330 млн рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет резервного фонда Президента. За счет него по второму разу в 2019 года начнут реконструкцию моста через суходол на ул.Пожарова, а ремонт улиц Симонка и Корчагина со скандалами и переносом сроков, но уже завершен.

Директор Департамента транспорта Игорь Титов сообщил, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на реконструкцию Камышовского шоссе, которое прежний подрядчик должен был сдать в мае. Новому исполнителю срок будет отпущен до середины следующего года.

На момент разрыва контракта по реконструкции Камышовского шоссе подрядчик из 1,3 млрд рублей освоил лишь треть (460 млн рублкй). Срыв объекта ФЦП в правительстве Севастополя объяснили выявленными работами, не включенными в проект.