В Херсонесе шотландские танцы австралийцев и итальянские флаги

В рамках второго международного фестиваля культуры «Земля Добра и Мира», проходящего при поддержке благотворительного фонда президентских грантов 30 августа в Херсонесе, свои перформансы представили австралийская танцевальная группа OzScot Dance Team и команда итальянских флагоносцев Sbandieratori di Gubbio из провинции Умбрия.

По словам директора и продюсера Виталия Миронова, фестиваль создан, чтобы дать возможность крымчанам познакомиться с искусством и культурой людей из других стран и, в то же время, позволить зарубежным гостям узнать о реальной ситуации и жизни людей в Крыму и познакомить их с историко-культурным наследием полуострова.

Итальянские флагоносцы бывали в Крыму и ранее. А ансамбль из Австралии OzScot Dance Team, исполняющий шотландские народные танцы, в Россию приехал впервые.

Группа в своих композициях сочетает традиционные танцы Хайленда — шотландских высокогорий с современными элементами.

Танцевальный директор и хореограф австралийской группы Шерил Роуч рассказала, что все их танцоры имеют шотландские корни и увлечены этой древней национальной культурой. За заслуги по популяризации шотландских национальных танцев она награждена медалью ордена Австралии.

«Я преподаю шотландские танцы, провожу семинары и организовываю танцевальные соревнования в Австралии. Мой муж — волынщик, мой старший сын каждый год ездит в Шотландию играть на трубе, мой младший сын — барабанщик, мой внук учится играть на трубе, а две мои внучки танцуют в горах», — говорит хореограф.

На пресс-конференции в Херсонесе Ш.Роуч сказала: это их первый потрясающий опыт путешествия по России. Все члены группы очень волновались перед поездкой. В коллективе 21 танцовщица, это студентки в возрасте от 16 до 28 лет, которых объединяет любовь к народным танцам.

Пока танцовщицы зажигательно отплясывали на херсонесской сцене, «Севастопольская газета» поговорила с фотографом группы Хелен Форд.

— Сегодня пятый день нашего приключения. Мы уже посетили три города: танцевали в Алуште, Ялте, Феодосии. Добрались до Севастополя. Впереди у нас еще Евпатория и Керчь. Впечатления самые замечательные. Нас везде восторженно встречают, — рассказала девушка.

— Вы знаете, что Крым и Севастополь находятся под международными санкциями, которые поддерживает Австралийское правительство? Вас предупредили перед поездкой: после посещения Крыма и Севастополя у вас могут быть проблемы с поездками в Украину?

— Да, нас предупредили, мы знаем об этом. Но все равно решились посетить Россию и Крым. Мы абсолютно аполитичны, мы интересуемся культурой, а не политикой. Это так здорово, что мы можем вот так запросто общаться и рассказывать друг другу о своих странах и традициях.

Гости фестиваля из Австралии и Италии уверены, что язык танца и музыки не требует перевода, культура выше политики. А Херсонес для налаживания контактов — самое правильное место.

Флагоносцы Sbandieratori di Gubbio очаровали публику потрясающими костюмами и не менее потрясающей итальянской энергетикой. Их выступление на фоне Херсонесских крепостных стен выглядело органично и зрелищно.

Группа была основана в 1969 году. За 50 лет знаменосцы Губбио выступили на пяти континентах. Коллектив состоит из мужчин от 14 до 45 лет. На каждом из флагов, которыми жонглируют флагоносцы, изображены буквы древнейшего умбрского алфавита.

«Мы глубоко проживаем нашу историю и культуру, пытаемся нести ее через века и дарить людям любовь и красоту. Очень хотим, чтобы вы смогли почувствовать головокружительный итальянский темперамент, особенно в те мгновения, когда флаги взлетают вверх», — сказал на пресс-конференции заместитель руководителя коллектива флагоносцев Маурицио Кальцуоло.