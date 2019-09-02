Сгорел магазин автозапчастей

В Севастополе 2 сентября с крупным пожаром в автосупермаркете на ул.Хрусталева, 70, боролись подразделения МЧС. Им помогали водоканал, горгаз, ГИБДД и Черноморский флот.

Информация о происшествии поступила от очевидца в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю в 12.11. По прибытии двух подразделений ЧМС по внешним признакам было установлено, что здание магазина охвачено огнем по всему периметру, площадь пожара 500 кв.м. Ранг пожара был повышен до второго номера, введены резервные отделения в пожарных подразделениях. На тушение было подано восемь стволов-Б.

«Всего к тушению пожара было привлечено 38 человек и 15 единиц техники, от МЧС — 32 человека и 8 единиц техники. На месте также работали силы ВДПО и пожарные Черноморского флота. Участвовали сотрудники ГАИ, которые перекрыли автодорогу, сотрудники горгаза и водоканала, которые произвели повышение давления в сети для забора воды из пожарных гидрантов. Силами МЧС с места происшествия эвакуированы пять автомобилей, из помещения вынесены бочки с маслом», — прокомментировал действия своих подчиненных и других городских служб начальник 1-го пожарно-спасательного отряда полковник внутренней службы Алексей Нестругин.

Пожар полностью ликвидирован в 14.24. Погибших, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, сообщила пресс-слежба ГУ МЧС России по Севастополю.