Севморпорт передумали отдавать в федеральную собственность

Правительство Севастополя рассматривает возможность оставить морской порт в собственности города, а не передавать его на федеральный уровень, как планировалось ранее.

Об этом журналистам 2 сентября сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Ранее был инициирован процесс передачи порта в федеральную собственность. Сейчас мы ведем переговоры с Минтрансом, как это будет дальше происходить. Есть ряд проектов и идей, которые я не готов озвучивать. Но если это будет успешно реализовываться, то, может быть, было бы целесообразнее морпорт оставить в собственности Севастополя», — цитирует ТАСС М.Развожаева.

Он также напомнил, что власти города выделили субсидию в размере 54 млн рублей. По его словам, эти средства также пойдут на выплату зарплат работникам и погашение задолженностей по коммунальным платежам.

Кроме того, власти города ожидают, что загрузить мощности Севморпорта поможет запуск грузового сообщения с Сирией. М.Развожаев сообщил, что визит губернатора провинции Тартус, с которой у Севастополя заключено соглашение о сотрудничестве, ожидается в ближайшее время.

Из-за введенных рядом стран санкций для предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров объем перевалки грузов Севморпорта сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тысяч по итогам 2018 года.

При Дмитрии Овсянникове, который руководил городом до июля этого года, обсуждалась возможность передачи убыточного Севморпорта в федеральную собственность, что, как предполагалось, должно было способствовать повышению эффективности работы.