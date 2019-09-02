Пока мать пила с соседями, дочь выпала из окна

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Севастополя, подозреваемой в оставлении ребенка в опасности.

С пятого этажа дома на ул.Юмашева выпал ребенок, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Шестилетнюю девочку на земле возле дома нашли соседи, они и вызвали медиков. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Предварительно установлено, что девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, где она проживала с мамой. Женщина, заперев дочку одну дома, ушла к соседям распивать спиртные напитки. Матери не было дома два часа.

В настоящее время пострадавшая находится в коме крайней стадии. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю обращается к родителям с настоятельной просьбой: не оставляйте своих детей без присмотра. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.

Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели таким образом, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край незастекленного балкона, нужно позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, создающую для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна.

Телефонная линия органов Следственного комитета России «Ребенок в опасности» — 123 (круглосуточно).