Начат ремонт сквера Ленинского комсомола

Для обеспечения безопасности во время проведения капитального ремонта в сквере на ул.Ленина установлено временное ограждение.

Работы проводит ООО «Фидан» из подмосковного города Ногинска. Оно было единственным участником конкурса на заключение госконтракта. Заказчик — ГБУ «Парки и скверы».

В сквере планируется заменить твердое покрытие, провести дополнительное озеленение, отремонтировать элементы благоустройства, установить новую парковую мебель, обустроить наружное освещение.

Работы планируется завершить в ноябре 2019 года.

Интересно, что в документах госзакупки есть заключение госэкспертизы по достоверности сметы на проведение ремонта сквера. В ходе проверки ее первоначальная сумма уменьшена с 71,3 до 55,8 млн рублей. А ООО «Фидан» взялся провести работы и вовсе за 38,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ремонт сквера Ленинского комсомола и сквера на ул.Корчагина проводится на сэкономленные средства при проведении реконструкции других общественных пространств в Севастополе.