К выборам установят палатки и шатры

На презентации медиацентра избирательной комиссии Севастополя ее председатель Сергей Даниленко заявил, что участки в сельской местности, где просто негде разместить избирательную комиссию, будут обеспечены всем необходимым для достойного проведения выборов в Законодательное собрание города.

«Нам передают модульные конструкции, которые использовались на «Тавриде-арт». До субботы конструкции (до 30 кв.м) будут установлены. В местах голосования поставят палатки для отдыха и ожидания избирателей и шатры для торговли, в основном напитками, — сообщил С.Даниленко.

Он попытался объяснить, как получилось, что на вышеупомянутых участках собирались провести голосование в старых списанных троллейбусах.

«В Золотой балке, селе Широкое и еще в двух районах, название которых я сейчас не вспомню, сложилась сложная ситуация. Там нет приличных общественных зданий, в которых можно проводить голосование. Здания или разрушены, или ремонтируются. В прошлом году на выборах Президента Российской Федерации люди голосовали в строительных бытовках. Тогда тоже было негодование», — отметил С.Даниленко.

По его словам, модульные конструкции, которые пообещали на сентябрьские выборы, возможно, останутся в городе и будут использованы на выборах в следующем году, потому что трудно загадывать, закончится ли реконструкция или строительство зданий в селах к тому времени или нет.

Зато Севастополь — один из 16 регионов России, который на 100 процентов обеспечен комплексами обработки избирательных бюллетеней — КОИБами.

«На участках в сельской зоне в модульных конструкциях и шатрах также разместят электронные устройства для подсчета голосов избирателей» — подчеркнул С.Даниленко.