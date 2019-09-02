Из искры разгорелась сухая трава

В воскресенье, 1 сентября, в 14.33 от жителей города и по системе «112» в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступила информация, что в районе ул.Междурядная в первом отделения «Золотой Балки» горит трава и кустарник. Существует угроза распространения огня на расположенные вблизи огороды.

К месту вызова были направлены четыре автоцистерны первого пожарно-спасательного отряда ФПС и автоцистерна ГАУ «Севастопольский лесхоз». Тушили пятью стволами. Работы осложнялись высокой температурой воздуха и сильным ветром.

В кратчайшие сроки была достигнута локализация и ликвидация пожара на площади в полторы тысячи кв.м. Благодаря своевременному реагированию и грамотным действиям спасатели не допустили распространения огня. Вблизи расположенные здания и сооружения не пострадали.

Причиной пожара стало падение искры с опоры электропередач в сухую траву.