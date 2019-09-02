Электронные устройства будут на всех избирательных участках

Севастополь — один из 16 субъектов Российской Федерации, который будет полностью обеспечен электронными устройствами для подсчета голосов избирателей.

Все 180 избирательных участков города будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил председатель Городской избирательной комиссии Сергей Даниленко. Исключение сделают лишь для трех участков: временного, расположенного в Первой городской больнице, и двух на боевых кораблях Черноморского флота, которые находятся в дальнем походе.

«В субботу КОИБы будут установлены и протестированы. Второе тестирование мы собираемся провести рано утром в день голосования, чтобы убедиться, что оборудование полностью готово к работе», — сообщил С.Даниленко.

Он подтвердил, что все участки оборудованы видеокамерами, но наблюдать за происходящим на участках, выявлять нарушения или делать снимки в прямой трансляции можно будет только в информационном центре избирательной комиссии.

На выборах Президента РФ в марте 2018 года КОИБы были лишь на половине избирательных участков Севастополя.