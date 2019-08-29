Житель Крыма осужден за службу в украинском добровольческом батальоне

Суд вынес приговор 22-летнему крымчанину Диляверу Гафарову за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего в целях, противоречащих интересам России, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Следствием установлено, что Д.Гафаров в феврале 2016 года добровольно вступил в крымскотатарский добровольческий батальон им.Челебиджихана, действующий в приграничных районах Херсонской области и возглавляемый Ленуром Ислямовым — организатором энергетической и продуктовой блокад полуострова.

Являясь членом указанного незаконного формирования, Д.Гафаров с февраля 2016-го по июль 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона: администрировал страницы батальона в социальной сети «Вконтакте», участвовал в строительстве заграждений вблизи российско-украинской границы, осуществлял досмотр автомобилей. Находясь в батальоне, прошел курсы стрелково-огневой и рукопашной подготовки.

30 октября 2018 года Д.Гафаров был задержан сотрудниками службы безопасности Крыма. В отношении него возбуждено уголовное дело.

28 августа 2019 года Кировский районный суд Республики Крым признал Д.Гафарова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.